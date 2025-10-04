आगे मशाल और पीछे से चल माई, चल माई के जयघोषों के साथ निकली कांधे वाली काली

सागर. शहर के हृदय स्थल तीन बत्ती पर रात 12.45 बजे हजारों लोगों की भीड़। चल माई चल माई काली के लगते जयकारे। सैकड़ों की युवाओं की दौड़ती टीम। उसके बाद आगे-आगे चलता जलता पलीता और फिर कहारों के कांधे पर सवार माता रानी की एक झलक पाने भीड़ का उत्साह दो गुना हो गया। भक्तों द्वारा चल माई काली माई के स्वरों के साथ तेजी से डॉ हरिसिंह गौर प्रतिमा के चक्कर लगाए। कुछ ऐसा ही नजारा था दशहरा चल समारोह में जब पुरव्याऊ टौरी से कांधे वाली काली माई विसर्जन के लिए ले जाई जा रहीं थीं। कांधे वाली काली के प्रति लोगों की श्रद्धा और भक्ति ऐसी दिखी कि इस बार समय अधिक हो जाने बाद भी लोग सडक़ के दोनों ओर कतार में खड़े होकर एक झलक देखने के लिए इंतजार करते रहे। सैकड़ो स्थान पर भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया।