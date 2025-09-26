मां के दरबार में आस्था का सैलाब, गूंज रहे माता के जयकारे, देवी पंडालों में हुई माता की स्थापना

मकरोनिया के दीन दयाल नगर में नौ देवियों की एक ही मूर्ति में दर्शन हो रहे हैं। समिति के अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह बामोरा ने बताया कि मार्केट में आदिशक्ति मां भवानी स्थापना का यह 20 वां वर्ष है। हर वर्ष हम आदिशक्ति मां भवानी के अनेक रूपों की स्थापना करते हैं। इस बार हमारी समिति ने अष्टभुजी मां भगवती के आठों भुजाओं में अष्ट देवी एवं स्वयं आदि शक्ति मां भवानी के स्वरूप का झांकी स्थापना की है। राम दरबार मंदिर की महंत केशव गिरी महाराज ने बताया कि आदिशक्ति मां भवानी के आठ भुजाओं में नौ देवियों की स्थापना में समस्त देवियों की आराधना दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। प्रथम भुजा में शैलपुत्री स्थिरता की प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी तपस्या, चंद्रघण्टा शांति, कूष्माण्डा सृजन, स्कंद माता मातृत्व, कात्यायनी शक्ति, कालरात्रि विनाश, महागौरी पवित्रता और सिद्धिदात्री सिद्धियों की दाता है।