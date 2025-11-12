घर में लटका मिला महिला का शव, स्कूल से लौटकर आए बच्चों ने देखा, मायके पक्ष ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथरिया जाट में सोमवार को एक महिला ने आत्महत्या कर ली। 28 वर्षीय स्वाति पत्नी राहुल प्रजापति का शव शाम चार बजे घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। घटना के दौरान उसकी सास घर के बाहर बैठी थी। शाम को जब उसके बच्चे स्कूल से घर पहुंचे तो उन्होंने मां को फंदे पर लटका देखा। बच्चों ने यह बात दादी और पिता राहुल को बताई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतरा और पीएम के लिए भेजा।