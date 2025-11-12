घर में लटका मिला महिला का शव, स्कूल से लौटकर आए बच्चों ने देखा, मायके पक्ष ने लगाए प्रताड़ना के आरोप

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पथरिया जाट में सोमवार को एक महिला ने आत्महत्या कर ली। 28 वर्षीय स्वाति पत्नी राहुल प्रजापति का शव शाम चार बजे घर के कमरे में फंदे पर लटका मिला। घटना के दौरान उसकी सास घर के बाहर बैठी थी। शाम को जब उसके बच्चे स्कूल से घर पहुंचे तो उन्होंने मां को फंदे पर लटका देखा। बच्चों ने यह बात दादी और पिता राहुल को बताई, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को फंदे से नीचे उतरा और पीएम के लिए भेजा।
घटना के बाद पुलिस ने स्वाति के माता-पिता को बुलाया। मंगलवार को पीएम के बाद बांदरी के नानौनी गांव से आए मायके पक्ष के लोग पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे। उन्होंने एएसपी को शिकायत करते हुए बताया कि स्वाति के ससुराल पक्ष के लोग उसे प्रताड़ित करते थे। उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष ने उसके साथ मारपीट कर स्वाति को फंदे पर लटका दिया। परिजनों ने शिकायत करते हुए जांच की मांग की। स्वाति की शादी 9 साल पहले हुई थी। पति राहुल एक निजी होटल में काम करता है। उसके 7 और 5 साल के दो बच्चे है।
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग