छत से कूदे युवक के पैर टूटे, लोगों ने कहा चोर तो पुलिस ने बताया नशेड़ी

कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरव्याऊ टोरी पुलिस लाइन में शनिवार-रविवार दरमियानी रात एक युवक के छत से कूदने पर दोनों पैर टूट गए। स्थानीय लोग युवक को चोर बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने नशेड़ी मानकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक के खिलाफ अभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष सिंघल ने बताया कि रविवार सुबह सूचना मिली कि पुरव्याऊ मंदिर के पास युवक घायल अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जहां 19 वर्षीय अनीश उर्फ हनी चढ़ार ने पुलिस को बताया कि वह शराब के नशे में था। नशे में वह मंदिर पर चढ़ गया था, जहां से गिरकर उसके दोनों पैर टूट गए। पुलिस ने सबसे पहले घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया।

वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि रात करीब 12 से 12.30 बजे एक घर से मोबाइल चोरी किया गया था। दूसरे घर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन आरोपी सफल नहीं हुआ। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर भागने लगे। इसी दौरान चार चोर छत से कूदकर फरार हो गए, जबकि एक चोर छत से कूदते वक्त नीचे गिर पड़ा और उसके दोनों पैर टूट गए। घायल अवस्था में वह पूरी रात पड़ा रहा। रात करीब एक बजे महिलाएं मंदिर गईं तो उन्हें युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला। जिस घर से मोबाइल चोरी हुआ था उसने आरोपी के पास से मोबाइल भी ले लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।