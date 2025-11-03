Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

छत से कूदे युवक के पैर टूटे, लोगों ने कहा चोर तो पुलिस ने बताया नशेड़ी

कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरव्याऊ टोरी पुलिस लाइन में शनिवार-रविवार दरमियानी रात एक युवक के छत से कूदने पर दोनों पैर टूट गए। स्थानीय लोग युवक को चोर बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने नशेड़ी मानकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक के खिलाफ अभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है।

less than 1 minute read
Google source verification

सागर

image

Rizwan ansari

Nov 03, 2025

कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरव्याऊ टोरी पुलिस लाइन में शनिवार-रविवार दरमियानी रात एक युवक के छत से कूदने पर दोनों पैर टूट गए। स्थानीय लोग युवक को चोर बता रहे हैं, जबकि पुलिस ने नशेड़ी मानकर उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। युवक के खिलाफ अभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष सिंघल ने बताया कि रविवार सुबह सूचना मिली कि पुरव्याऊ मंदिर के पास युवक घायल अवस्था में पड़ा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जहां 19 वर्षीय अनीश उर्फ हनी चढ़ार ने पुलिस को बताया कि वह शराब के नशे में था। नशे में वह मंदिर पर चढ़ गया था, जहां से गिरकर उसके दोनों पैर टूट गए। पुलिस ने सबसे पहले घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया।
वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि रात करीब 12 से 12.30 बजे एक घर से मोबाइल चोरी किया गया था। दूसरे घर में भी चोरी का प्रयास किया, लेकिन आरोपी सफल नहीं हुआ। वारदात को अंजाम देने के बाद चोर भागने लगे। इसी दौरान चार चोर छत से कूदकर फरार हो गए, जबकि एक चोर छत से कूदते वक्त नीचे गिर पड़ा और उसके दोनों पैर टूट गए। घायल अवस्था में वह पूरी रात पड़ा रहा। रात करीब एक बजे महिलाएं मंदिर गईं तो उन्हें युवक घायल अवस्था में पड़ा मिला। जिस घर से मोबाइल चोरी हुआ था उसने आरोपी के पास से मोबाइल भी ले लिया। हालांकि स्थानीय लोगों ने पुलिस में किसी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

accident

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

03 Nov 2025 05:11 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / छत से कूदे युवक के पैर टूटे, लोगों ने कहा चोर तो पुलिस ने बताया नशेड़ी

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नेशनल हाइवे-44 पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई बाइक, हादसे में 2 चचेरे भाइयों की मौत

सागर

युवक पर कुल्हाड़ी व लाठी-डंडों से हमला, घायल अस्पताल में भर्ती

सागर

जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और वाहे गुरु की खालसा के लगे जयघोष, पंच प्यारों का हुआ स्वागत

सागर

सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा कार्य कर रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ : खेमरिया

सागर

धूमधाम से निकला माता लक्ष्मी का चल समारोह, नाम आंखों से भक्तों ने दी माता लक्ष्मी को विदाई

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.