पेड़ पर चढ़ा युवक करंट लगने से नीचे आ गिरा, मौत

रहली थाना क्षेत्र के ढिकुआ गांव निवासी 30 वर्षीय युवक पेड़ पर चढ़ा था। लकड़ी काटते समय वह बिजली की चपेट में आ गया। करंट लगने से वह नीचे गिर गया। उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा बनाकर उसका पोस्टमॉर्टम कराया। इसके बाद शव परिजन को सौंप दिया।

बताया जा रहा है कि युवक जिस पेड़ पर लकड़ी काटने चढ़ा था उसकी टहनी बिजली लाइन के संपर्क में आ गई। घटना देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। युवक को गंभीर हालात में रहली अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रैफर कर दिया गया। जिला अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। इसके बाद शव को वापस रहली लाया गया।