बीना नदी पर बन रहा पुल बारिश के पहले हो जाएगा तैयार, मंडीबामोरा आने-जाने नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

बीना. बीना नदी के छपरेट घाट पर 14 करोड़ रुपए की लागत से 19 पिलर के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और अगले वर्ष बारिश के पहले यह ब्रिज चालू होने की उम्मीद है, जिससे मंडीबामोरा-बीना के लिए सीधा रास्ता बारिश में भी चालू रहेगा।

जानकारी के अनुसार नदी पर पीडब्ल्यूडी ब्रिज विभाग द्वारा बनाए जा रहे पुल की लंबाई एक हजार मीटर है और इसके बनने से बारिश के मौसम में भी बीना-मंडीबामोरा सहित अन्य गांवों के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोग इस पुल की मांग लंबे समय से करते आ रहे थे। शुरुआत में निर्माण एजेंसी ने धीमी गति से कार्य किया, लेकिन अब गति बढ़ी है और सभी पिलर तैयार होने के बाद सात पिलरों पर स्लैब भी ढल चुका है। यदि इसी गति से कार्य चला, तो बारिश के पूर्व ब्रिज चालू हो जाएगा। ब्रिज न होने से बारिश शुरू होने के साथ ही यह रोड बंद हो जाता है, जो अक्टूबर माह में ही खुल पाता है, जिससे लोगों को कुरवाई से पांच किमी ज्यादा का चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ता है।