सागर

बीना नदी पर बन रहा पुल बारिश के पहले हो जाएगा तैयार, मंडीबामोरा आने-जाने नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

पीडब्ल्यूडी ब्रिज विभाग तैयार करा रहा है पुल, 14 करोड़ रुपए की लागत से होना है तैयार

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 25, 2025

The bridge being built on the Bina river will be ready before the rains, there will be no need to travel to Mandibamora.

निर्माणाधीन पुल

बीना. बीना नदी के छपरेट घाट पर 14 करोड़ रुपए की लागत से 19 पिलर के पुल का निर्माण कार्य चल रहा है और अगले वर्ष बारिश के पहले यह ब्रिज चालू होने की उम्मीद है, जिससे मंडीबामोरा-बीना के लिए सीधा रास्ता बारिश में भी चालू रहेगा।
जानकारी के अनुसार नदी पर पीडब्ल्यूडी ब्रिज विभाग द्वारा बनाए जा रहे पुल की लंबाई एक हजार मीटर है और इसके बनने से बारिश के मौसम में भी बीना-मंडीबामोरा सहित अन्य गांवों के लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। लोग इस पुल की मांग लंबे समय से करते आ रहे थे। शुरुआत में निर्माण एजेंसी ने धीमी गति से कार्य किया, लेकिन अब गति बढ़ी है और सभी पिलर तैयार होने के बाद सात पिलरों पर स्लैब भी ढल चुका है। यदि इसी गति से कार्य चला, तो बारिश के पूर्व ब्रिज चालू हो जाएगा। ब्रिज न होने से बारिश शुरू होने के साथ ही यह रोड बंद हो जाता है, जो अक्टूबर माह में ही खुल पाता है, जिससे लोगों को कुरवाई से पांच किमी ज्यादा का चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ता है।

बरौदिया घाट में भी पुलिया है नीची
बीना से नदी तक पहुंचने वाले रास्ते में बरौदिया घाट में एक नीची पुलिया है, जिसपर बारिश में पानी आ जाता है। हालांकि बारिश रुकने के कुछ घंटों बाद यह रास्ता खुल जाता है। यदि इस पुलिया का निर्माण हो जाए, तो बारिश में इस रास्ते में यातायात को लेकर कोई रुकावट नहीं आएगी।

तेजी से चल रहा है कार्य
पुल निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है और बारिश पूर्व इसके तैयार होने की संभावना है। सात पिलरों पर स्लैब भी ढल चुका है। काम जल्द पूरा हो सके, इसलिए लगातार मॉनीटरिंग भी की जा रही है।
साधना सिंह, एसडीओ, पीडब्ल्यूडी ब्रिज

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / बीना नदी पर बन रहा पुल बारिश के पहले हो जाएगा तैयार, मंडीबामोरा आने-जाने नहीं लगाना पड़ेगा चक्कर

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

