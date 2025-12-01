सड़क किनारे पैदल जा रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, मौत

गौरझामर थाना के ग्राम घोसी पत्ती के पास एक भीषण सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। रविवार की रात युवक पैदल सड़क किनारे जा रहा था। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।
युवक अपने खेत से पैदल घर की ओर जा रहा था। तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। मृतक की पहचान गौरझामर थाना क्षेत्र के घोसी पत्ती निवासी नरेंद्र पिता रमेश पटेल उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। युवक सड़क किनारे पैदल जा रहा था तभी नरसिंहपुर तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर उसे जोरदार टक्कर मार दी जिससे हादसे में दर्दनाक मौत हो गई।
हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। आसपास से गुजर रहे राहगीरों और ग्रामीणों ने तत्काल स्थानीय पुलिस को घटना की जानकारी दी। जानकारी लगते ही सुरखी पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को सुरखी के पास पकड़ा। गौरझामर पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया।
