सड़क किनारे पैदल जा रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर, मौत

युवक अपने खेत से पैदल घर की ओर जा रहा था। तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। मृतक की पहचान गौरझामर थाना क्षेत्र के घोसी पत्ती निवासी नरेंद्र पिता रमेश पटेल उम्र 32 वर्ष के रूप में हुई है। युवक सड़क किनारे पैदल जा रहा था तभी नरसिंहपुर तरफ से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर उसे जोरदार टक्कर मार दी जिससे हादसे में दर्दनाक मौत हो गई।