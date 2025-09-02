सुरखी में कुल्हाड़ी मारकर युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सागर/सुरखी. सुरखी के वार्ड क्रमांक-5 में एक युवक ने अपने ही मोहल्ले के युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। वारदात के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। हत्या के बाद सुरखी में दहशत का माहौल बन गया है। मामले में पुलिस ने तत्काल ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। सुरखी थाना प्रभारी रामू प्रजापति ने बताया कि अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक-5 कुटी टोला निवासी 37 वर्षीय कमलेश चढ़ार और उसके ही मोहल्ले के 32 वर्षीय गोकुल अहिरवार के बीच पुरानी रंजिश चल रही थी। रविवार की रात करीब 8.30 बजे आम रास्ता में गोकुल अहिरवार बैठा था, तभी वहां कमलेश चढ़ार कुल्हाड़ी लेकर पहुंच गया। दोनों के बीच विवाद हुआ, तो कमलेश ने गोकुल के सिर व गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल गोकुल को इलाज के लिए सागर भेजा गया, लेकिन रास्ते में ही गोकुल की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।