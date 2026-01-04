अवैध देशी कट्टा, 2 कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार

मोतीनगर पुलिस ने शुक्रवार को नागेश्वर मंदिर के पास मॉडल स्कूल ग्राउंड से एक युवक को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि युवक ग्राउंड में हथियार लिए खड़ा है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची, पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा, टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम निखिल पुत्र प्रभु पटेल 22 वर्ष, निवासी सीहोरा बताया। आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर हिरासत में लिया हैं।