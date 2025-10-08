Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

आचार्य विद्यासागर विश्व के अनमोल हीरा थे : विमल सागर

आचार्य श्री विश्व के अनमोल हीरा थे। उनकी बराबरी इस संसार में संभव नहीं है भले कोई शिष्य कितना ऊंचा चला जाए प्रभावना भले नहीं हो लेकिन अप्रभावना नहीं होना चाहिए। जो गुरु की आज्ञा में चलता है वही सच्चा शिष्य माना जाता है। यह बात मुनि विमल सागर महाराज ने आचार्य के अवतरण दिवस के अवसर पर मंगलवार को विद्योदय जैन तीर्थ क्षेत्र में कही।

2 min read

सागर

image

Rizwan ansari

Oct 08, 2025

आचार्य श्री विश्व के अनमोल हीरा थे। उनकी बराबरी इस संसार में संभव नहीं है भले कोई शिष्य कितना ऊंचा चला जाए प्रभावना भले नहीं हो लेकिन अप्रभावना नहीं होना चाहिए। जो गुरु की आज्ञा में चलता है वही सच्चा शिष्य माना जाता है। यह बात मुनि विमल सागर महाराज ने आचार्य के अवतरण दिवस के अवसर पर मंगलवार को विद्योदय जैन तीर्थ क्षेत्र में कही। उन्होंने कहा कि शरद पूर्णिमा को गुरुदेव ने अमर कर दिया भारत में जन्म लेकर अपने जीवन को पूर्ण रूप से संयमित बना लिया। उनकी चर्या अद्भुत थी उनका रूप अलौकिक था गुरुदेव सब कुछ देकर के गए हैं और उनकी कृपा से ही हम सभी आगे बढ़ रहे हैं उनकी स्मृति में इतना भव्य विधान हुआ है। जिसकी चर्चा पूरे भारत में समाज में है सागर में वातावरण ऐसा था किससे कहें की बड़ा विधान होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी धीरज भैया ने 720 समोशरण विधान का सुझाव दिया और सागर की जनता ने सर आंखों पर लेकर के तन मन धन से और पूरे समर्पण से इस विधान को पूर्ण कर दिया। मुनि ने कहा एकता में दम होती है अलग-अलग चलकर किसी काम को करने में बहुत परेशानी होती है। उन्होंने कहा की आचार्य के घर से निकलने के बाद उनका पूरा परिवार संयम के पथ पर चल रहा है। आचार्यश्री जो ठान लेते थे वह करके दिखाते थे ऐसा उनके परिवार जनों ने दीक्षा के पहले उनके गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज को बताया था। अंतिम समय में आचार्यश्री ने अपने शिष्यों से कहा था कि मेरी समाधि की चर्चा बाहर नहीं करना नहीं तो समाधि बिगड़ जाएगी। 2.30 बजे रात में गुरुदेव की समाधि हुई और 12 बजे 50000 से ज्यादा श्रावक डोंगरगढ़ पहुंच गए यदि लोगों को पहले जानकारी हो जाती तो लाखों लोग वहां पहुंच सकते थे।

भाग्योदय में होंगे प्रवचन

मुकेश जैन ढाना ने बताया कि अवतरण दिवस पर जगह-जगह खीर वितरित की गई। 8 अक्टूबर से मुनि संघ दीपावली तक भाग्योदय तीर्थ में विराजमान रहेगा और वहीं पर सुबह 7 बजे और 8.30 बजे से दो अलग-अलग कक्षाएं श्रावकों की लगेगी। आहारचर्या भाग्योदय तीर्थ में ही संपन्न होगी। आचार्यश्री की महापूजन में चौधरी बाई मंदिर महिला मंडल, अतिवीर महिला मंडल, वर्णी कॉलोनी महिला मंडल, भाग्योदय महिला मंडल, मैत्री महिला मंडल रामपुरा, गुरुसेवा बहु मंडल, जैन मिलन महिला मंडल सुभाष नगर, चंदन शाखा गोपालगंज, पार्श्व प्रगति महिला मंडल कटरा ने ड्रेस कोड में द्रव्य चढ़ाईं। सभी साधिकाओं को आचार्यश्री के चरण चिन्ह भेंट किए गए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Oct 2025 04:41 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / आचार्य विद्यासागर विश्व के अनमोल हीरा थे : विमल सागर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वृंदावन बाग में भगवान का सफेद पोशाक से हुआ श्रृंगार, एक क्विंटल दूध की प्रसादी हुई वितरित

सागर

करवा चौथ पर बाजार में रौनक, महिलाएं खरीददारी में जुटी

सागर

वृंदावन बाग में सफेद पोशाक से हुआ श्रृंगार, एक क्विंटल दूध की प्रसादी हुई वितरित

varandaban
सागर

भारतीय वायुसेना में शामिल होकर भरें कॅरियर की उड़ान, ऑपरेशन सिंदूर में दिखी ताकत

vayu
सागर

विद्योदय जैन तीर्थ क्षेत्र में मनाया शरद पूर्णिमा का पर्व, जगह-जगह खीर वितरण हुआ

vidhan.jpg
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.