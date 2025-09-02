जिला अस्पताल और बीएमसी के सामने ग्रीन कॉरिडोर के तहत की गई कार्रवाई

विधायक शैलेंद्र जैन ने सोमवार को तीन बत्ती क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम अमले के साथ गांधीगिरी का परिचय देते हुए सड़क पर अतिक्रमण कर बैठे दुकानदारों से संवाद किया। विधायक जैन ने कपड़ा व्यापारियों, पथ विक्रेताओं व हाथ ठेला वालों से कहा कि वे अपनी दुकानें और ठेले सड़क की पीली लाइन के भीतर लगाएं। कई दुकानदारों का सामान उन्होंने स्वयं नगर निगम कर्मचारियों से हटवाकर पीली लाइन के पीछे रखवाया। जिन स्थानों पर टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर वाहन पीली लाइन के बाहर खड़े पाए गए, उन पर चलानी कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि शहर को अव्यवस्थित करने के बजाय नियमों का पालन करें। विधायक जैन ने मौके पर उपस्थित लोगों से कहा कि यह हमारा अपना शहर है। यदि हम सब मिलकर बनाई गई व्यवस्था का पालन करेंगे, तो सागर न केवल सुंदर और व्यवस्थित दिखाई देगा, बल्कि ट्रैफिक की समस्या भी दूर होगी और नगर की सभी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी। इस अवसर पर भाजपा जिला उपाध्यक्ष जगन्नाथ गुरैया, सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष विक्रम सोनी, पार्षद डब्बू साहू, अनिल लालवानी समेत बड़ी संख्या में व्यापारी व अन्य लोग उपस्थित रहे।