देवरी में भरी कुर्सी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची अभिनेत्री अंकिता लोखंडे को करणी सेना ने दिखाए काले झंडे

सागर/देवरी. देवरी नगरपालिका के खाली कुर्सी-भरी कुर्सी के चुनाव प्रचार में जाना फिल्म अभिनेत्री अंकिता लोखंडे को भारी पड़ गया। शुक्रवार को वे भरी कुर्सी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए सागर के देवरी पहुंची थी, जहां रोड शो के दौरान करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर विरोध किया। रोड शो के दौरान करणी सेना ने अंकिता लोखंडे को काले झंडे दिखाए और जमकर नारेबाजी की। विवादित स्थिति को देखते हुए देवरी पुलिस ने मोर्चा संभाला और प्रदर्शनकारियों को रोड शो से पीछे धकेला।