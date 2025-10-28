छठ मईया की पूजा कर गाए गीत, व्रतधारी महिलाओं ने घाट पर लगाई आस्था की डुबकी, माथे पर सजाया आस्था का सिंदूर

सागर . लोक आस्था के छठ महापर्व पर बरियाघाट में भोजपुरी व पूर्वांचल समाज के लोगों ने अस्त होते सूर्यदेव को अर्घ्य देकर पूजा-आराधना की। छठ मईया की पूजा कर उनके गीत गाए। इसके पूर्व व्रतधारी महिलाओं ने घाट पर आस्था की डुबकी लगाई। पूजा घाट पर दोपहर 3 बजे से ही भोजपुरी लोग गीत-संगीत गूंजने लगे थे। छठी मैया के गीत व भजन प्रस्तुत कर भक्ति रस बरसाया। पूजा के दौरान गीत गूंज रहे थे सुन लो अरजिया हमार हे छठी मैया... बढ़े कुल और परिवार करिह क्षमा छठी मईया भूल चूकनवा हमार लिहिएं अरगिया है मइया, दिहीं आशीष हजार, हे छठी मैया... आदि गीत फिजा में गूंज रहे थे। इस वर्ष मुख्य आयोजन बरियाघाट पर ही किया गया। व्रतधारी लोगों ने 36 घंटे का निर्जला व्रत भी रखा। पूजा का समापन मंगलवार को उदित होते सूर्य को आर्य देने के साथ होगा।दोपहर में पूजा-अर्चना के बाद शाम को एक सूप में नारियल, पांच प्रकार के फल, और पूजा का अन्य सामान टोकरी में अपने सिर पर रखकर व्रतधारी छठ घाट पर पहुंचे। उनके साथ महिलाएं छठी मैया के गीत गाते हुए चल रही थीं। घाट पर नारियल चढ़ाया गया और दीप जलाया गया। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्य देव की पूजा का सारा सामान लेकर व्रतधारी घुटने भर पानी में खड़े हो गए और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ्य देकर पांच बार परिक्रमा की।आज उदय होते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य