आंगनबाड़ी में ताले, कहीं बच्चे नहीं आ रहे, शहर भर की आंगनबाड़ियों में मेन्यू अनुसार नहीं दिया जा रहा पोषण

- रविशंकर वार्ड आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 72 में 4 से 6 साल तक के 55, 6 माह से 3 साल तक के 45 बच्चे दर्ज हैं। लेकिन सुबह 11 बजे 10 बच्चे ही आंगनबाड़ी में मिले। केंद्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि दोपहर 1 बजे के बाद ही खाना आता है। सुबह बच्चों को खिचड़ी दी गई थी। हैरानी की बात यह है कि सोमवार को नास्ता में मेन्यू में लप्सी देने का उल्लेख था।

- रविशंकर वार्ड के ही आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक- 73 में 40 बच्चे और 20 गर्भवती दर्ज हैं। जबकि सुबह 11.30 तक आंगनबाड़ी में मात्र 4 बच्चे ही थे। बच्चों को उस समय तक नाश्ता नहीं दिया गया था। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि अभी एसआइआर सर्व चल रहा है इसलिए बच्चे नहीं आ रहे।

- मधुकरशाह वार्ड की आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक- 10 में 26 बच्चे और 40 गर्भवती महिलाएं दर्ज हैं। 12.30 बजे 4 बच्चे ही खाना खाते मिले। बच्चों के दाल-रोटी और सब्जी दी गई थी, लेकिन गुणवत्ता ठीक नहीं थी। बच्चों को यहां नाश्ता नहीं दिया गया।

- डॉ. हरिसिंह गौर वार्ड स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-1 में 100 के लगभग बच्चे दर्ज हैं। सुबह दोपहर करीब 12 बजे मात्र 10-12 बच्चे ही थे। कुछ महिलाएं भी आंगनबाड़ी केंद्र में थीं। बच्चों को दाल-सब्जी और रोटी दी गई थी। केंद्र में मेन्यू का चार्ट भी टंगा था।

-सिविल लाइन वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक- 7 में 120 दर्ज हैं। सुबह 11 बजे मात्र 5 बच्चे खेल रहे थे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता प्रीति प्रजापति ने बताया कि खाना 12 बजे आता है। केंद्र में खाने का कोई मेन्यू नहीं था। नाश्ता नहीं दिया गया।

- वृंदावन वार्ड के अहमद नगर आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-22 सुबह से दोपहर तक बंद मिली। स्थानीय लोगों ने कहा कि अभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद चल रहा है।

-गोपालगंज वार्ड के आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-17 सुबह 11 बजे तक बंद मिला। स्थानीय लोगों ने कहा कि कुछ दिन से आंगनबाड़ी केंद्र के यही हाल हैं। कभी-कभी खुलता है।