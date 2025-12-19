19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

भांकरई के किसानों ने कम दामों पर जमीन अधिग्रहण करने की नहीं दी अनुमति, रुकी प्रक्रिया

एक नंबर गेट के आसपास जमीन देने तैयार हैं किसान, जल्द रजिस्ट्री होंगी शुरू

2 min read
Google source verification

सागर

image

sachendra tiwari

Dec 19, 2025

Farmers in Bhankarai refused permission to acquire land at low prices, stalling the process.

फाइल फोटो

बीना. बीपीसीएल बीना रिफाइनरी विस्तार के लिए आसपास के गांवों की करीब 500 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को अधिग्रहित करनी है और इसकी प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कम मुआवजा होने के कारण किसान इसका विरोध करते आ रहे थे। एक नंबर गेट के पास के किसानों को मुआवजा अच्छा मिलने के कारण वह तैयार हो गए हैं, लेकिन भांकरई के किसानों को अभी भी मुआवजा कम होने से उनका विरोध जारी है।
जानकारी के अनुसार ग्राम भांकरई, आगासौद, दोनमड़ी, पुरैना, बेरखेड़ी टांड़ा और हांसुआ की करीब 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण उद्योग विभाग को करना है। यह जमीन बीपीसीएल को रिफाइनरी विस्तार को दी जाएगी। भांकरई में शासकीय गाइडलाइन के अनुसार जमीन के दाम 4 लाख रुपए एक एकड़ सिंचित और असिंचित के 2 लाख रुपए हैं। इन्हीं दामों के अनुसार दोगुना मुआवजा मिलना है। इतने कम मुआवजा पर किसान जमीन देने सहमत नहीं हुए हैं। गांव के गजेन्द्र सिंह ने 181 पर मुआवजा को लेकर शिकायत की थी, जिसपर जवाब आया है कि भूमि खसरा नंबर 170/3 रकवा 0.42 हेक्टेयर जमीन आपसी सहमति से क्रय निति अंतर्गत भू-अर्जन किया जा रहा है, जिसका मुआवजा राशि 5 लाख 57 हजार 760 रुपए निर्धारित किया है। आपसी सहमति से क्रय निति अनुसार भू-धारक की सहमति प्राप्त न होने से वर्तमान में भूमि का अर्जन नहीं किया गया है।

एक नंबर गेट के पास अधिग्रहण की प्रक्रिया हुई शुरू
एक नंबर गेट के पास विल्धई बुजुर्ग में रोड पर एक एकड़ जमीन के 13 लाख 51 हजार 680 रुपए, सिंचित जमीन के 11 लाख 26 हजार 400 रुपए हैं। इसी तरह बेरखेड़ी टांड़ा में सिंचित जमीन 10 लाख 24000 रुपए एकड़ हैं, असिंचित जमीन के दाम सिंचित से आधे हैं। इन दामों के अनुसार ही दोगुना मुआवजा किसानों को मिल रहा है। यहां दाम अच्छे होने से किसान जमीन देने तैयार हैं। वहीं, आगासौद रोड पर 22 लाख 60000 रुपए और अंदर 10 लाख रुपए एकड़ हैं। यहां भी किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं।

भांकरई की जमीन का अभी नहीं हो रहा अधिग्रहण
भांकरई के किसानों ने जमीन अधिग्रहण की सहमति नहीं दी है, जिससे वहां प्रक्रिया रोक दी है। एक नंबर गेट के पास बिल्धई बुजुर्ग सहित अन्य गांवों के किसान जमीन देने तैयार हैं, जिनकी रजिस्ट्री जल्द शुरू हो जाएगी।
विजय डेहरिया, एसडीएम, बीना

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Dec 2025 11:49 am

Published on:

19 Dec 2025 11:48 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / भांकरई के किसानों ने कम दामों पर जमीन अधिग्रहण करने की नहीं दी अनुमति, रुकी प्रक्रिया

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अतिक्रमण हटाने के बाद बड़ी बजरिया के मुख्य मार्ग से निकाली गई बड़ी फायरब्रिगेड

After removing the encroachment, a large fire brigade was taken out from the main road of Badi Bajaria.
सागर

कमजोर पिलरों पर हो रहा टंकी का निर्माण, ग्रामीणों ने कहा दूसरी बनाई जाए टंकी

The tank is being constructed on weak pillars, villagers demanded that another tank be built.
सागर

दिव्यांग ने ट्रैक्टर, मकान गिरवी रखकर 74 लाख का लोन लेने दिए 56 हजार रुपए, तीन माह बाद भी काट रहे चक्कर

Disabled man mortgaged tractor, house and paid Rs 56,000 to take loan of Rs 74 lakh, still making rounds even after three months
सागर

‘IRCTC’ का बदबूदार खाना खाकर बिगड़ी तबीयत, अंडमान एक्सप्रेस का मामला

IRCTC Food Service
सागर

रिजर्वेशन न मिलने से नए साल में घूमने जाने का प्लान हो रहा फेल, ट्रेनों में नो रूम

train
सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.