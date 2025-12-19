भांकरई के किसानों ने कम दामों पर जमीन अधिग्रहण करने की नहीं दी अनुमति, रुकी प्रक्रिया

बीना. बीपीसीएल बीना रिफाइनरी विस्तार के लिए आसपास के गांवों की करीब 500 एकड़ जमीन उद्योग विभाग को अधिग्रहित करनी है और इसकी प्रक्रिया लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन कम मुआवजा होने के कारण किसान इसका विरोध करते आ रहे थे। एक नंबर गेट के पास के किसानों को मुआवजा अच्छा मिलने के कारण वह तैयार हो गए हैं, लेकिन भांकरई के किसानों को अभी भी मुआवजा कम होने से उनका विरोध जारी है।

जानकारी के अनुसार ग्राम भांकरई, आगासौद, दोनमड़ी, पुरैना, बेरखेड़ी टांड़ा और हांसुआ की करीब 500 एकड़ जमीन का अधिग्रहण उद्योग विभाग को करना है। यह जमीन बीपीसीएल को रिफाइनरी विस्तार को दी जाएगी। भांकरई में शासकीय गाइडलाइन के अनुसार जमीन के दाम 4 लाख रुपए एक एकड़ सिंचित और असिंचित के 2 लाख रुपए हैं। इन्हीं दामों के अनुसार दोगुना मुआवजा मिलना है। इतने कम मुआवजा पर किसान जमीन देने सहमत नहीं हुए हैं। गांव के गजेन्द्र सिंह ने 181 पर मुआवजा को लेकर शिकायत की थी, जिसपर जवाब आया है कि भूमि खसरा नंबर 170/3 रकवा 0.42 हेक्टेयर जमीन आपसी सहमति से क्रय निति अंतर्गत भू-अर्जन किया जा रहा है, जिसका मुआवजा राशि 5 लाख 57 हजार 760 रुपए निर्धारित किया है। आपसी सहमति से क्रय निति अनुसार भू-धारक की सहमति प्राप्त न होने से वर्तमान में भूमि का अर्जन नहीं किया गया है।