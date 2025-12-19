अतिक्रमण हटाने के बाद बड़ी बजरिया के मुख्य मार्ग से निकाली गई बड़ी फायरब्रिगेड

बीना. नगर पालिका की अतिक्रमण हटाने की मुहिम निरंतर जारी है और गुरुवार शाम को भी सीएमओ राहुल कुमार कौरव टीम के साथ कार्रवाई के लिए निकले। बड़ी बजरिया में जहां कार निकालने में परेशानी आती थी, वहां से फायरब्रिगेड निकाली गई।

शाम को टीम नगर पालिका से गांधी चौराहा तरफ निकली और रास्ते में दुकानों के सामने फैले सामान को जब्त किया गया। दल के साथ फायरब्रिगेड भी थी, जो बड़ी बजरिया के मुख्य रास्ते से निकाली गई और स्थानीय लोगों को बताया गया कि अतिक्रमण से आग लगने की घटना होने पर फायरब्रिगेड भी नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए इसी तरह सामान अपनी हद में रखें। कुछ व्यापारी हिदायत के बाद भी शेड नाली के अंदर नहीं कर रहे हैं, जिनके शेड तोडऩे की कार्रवाई की जाएगी। टीम बड़ी बजरिया से स्टेशन रोड होते हुए वापस गांधी चौराहा और स्टेशन रोड होते हुए नगर पालिका पहुंची। इस दौरान यातायात पुलिस ने सडक़ पर खड़े लोडिंग वाहनों सहित कारों के चालान काटे। गौरतलब है कि बड़ी बजरिया की मुख्य सड़क के दोनों ओर सब्जी की दुकानें लग रही थीं और दुकानों का सामान फैला रहता था, जिससे मोटर साइकिल निकालने में भी परेशानी होती थी। सब्जी दुकानें शिफ्ट होने और अस्थायी अतिक्रमण हटने के बाद सड़क चौड़ी हो गई है।