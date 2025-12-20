10 मीटर तक चौड़ा होगा ये State हाईवे, हर मोड़ पर बनेंगे पुल-पुलिया

Bina-Mungawali state highway road widening (फोटो- Freepik)
Road Widening: बीना-मुंगावली रोड पीडब्ल्यूडी विभाग के अधीन है, जो जल्द ही एमपीआरडीसी के अधीन हो जाएगा। क्योंकि इस रोड को स्टेट हाइवे (Bina-Mungawali state highway) का दर्जा करीब चार वर्ष पूर्व मिल चुका है, लेकिन अभी पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत यह गारंटी में है। एमपीआरडीसी के अधीन होते ही इसका नया निर्माण होगा और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। (mp news)
आंबेडकर तिराहा से रोड शुरू हो जाता है, जो रिफाइनरी के बाजू से आगासौद कंजिया से मुंगावली को जोड़ता है। इस सड़क का निर्माण चार वर्ष पूर्व पीडब्ल्यूडी विभाग ने कराया है और इसी दौरान स्टेट हाइवे का दर्जा इस रोड को मिला था। निर्माण के बाद यह रोड गारंटी पीरियड में है, जिससे अभी एमपीआरडीसी के अधीन नहीं हो पाया है। गारंटी खत्म होते ही एमपीआरडीसी के अधीन हो जाएगा।
इसके बाद यहां करीब दस मीटर चौड़ा रोड बनाया जाएगा, पुल, पुलियों का भी निर्माण होगा, जिससे भारी वाहन चालकों को परेशानी नहीं होगी। क्योंकि इस रोड पर रिफाइनरी, जेपी के भारी वाहनो का दबाव ज्यादा रहता है।
शहर में आगासौद रोड पर मोतीचूर नदी पर कई वर्ष पूर्व पुलिया का निर्माण किया गया था। पुलिया के पहले शहर तरफ नगर पालिका ने चौड़ा रोड तैयार कर दिया है और दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग का भी चौड़ा रोड है। संकरी पुलिया के कारण यहां हादसों का डर बना रहता है। पीडब्ल्यूडी ने थोड़े आगे ही एक नई पुलिया बनाई है, मोतीचूर नदी वाली पुलिया चौड़ी नहीं की है। (mp news)
बीना-मुंगावली रोड स्टेट हाइवे है और यह जल्द ही एमपीआरडीसी के अधीन हो जाएगा। इसके बाद निर्माण शुरू होगा। सडक करीब 10 मीटर चौड़ी (Road Widening) बनाई जाएगी।- एसएस ठाकुर एसडीओ,पीडब्ल्यूडी
