10 मीटर तक चौड़ा होगा ये State हाईवे, हर मोड़ पर बनेंगे पुल-पुलिया

शहर में आगासौद रोड पर मोतीचूर नदी पर कई वर्ष पूर्व पुलिया का निर्माण किया गया था। पुलिया के पहले शहर तरफ नगर पालिका ने चौड़ा रोड तैयार कर दिया है और दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी विभाग का भी चौड़ा रोड है। संकरी पुलिया के कारण यहां हादसों का डर बना रहता है। पीडब्ल्यूडी ने थोड़े आगे ही एक नई पुलिया बनाई है, मोतीचूर नदी वाली पुलिया चौड़ी नहीं की है। (mp news)