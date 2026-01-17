ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सागर-छतरपुर रोड पर चक्काजाम किया

चक्काजाम के दौरान रही भीड
5 घंटे तक शव को सड़क पर रख कार्रवाई की मांग, विधायक और पुलिस के आश्वासन के बाद माने परिजन
सागर. बहेरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को कर्रापुर के पास भारी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर सागर-छतरपुर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। पांच घंटों तक यातायात बाधित रहा। दरअसल कर्रापुर निवासी बृजेंद्र सिंह बंडा स्थित एक निजी स्कूल वैन चलाता था। वह सागर से स्कूल के स्टाफ को रोजाना बंडा लेकर जाता था। उसके लिए कैंट क्षेत्र में एक कमरा दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के अन्य कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की और अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
मृतक के भांजे राहुल राजपूत ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल प्रिंसिपल जितेंद्र सेन का फोन आया कि बृजेंद्र सिंह को सागर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल पहुंचे, जहां बृजेंद्र सिंह को मृत अवस्था में पाया गया। अस्पताल स्टाफ ने बताया कि उन्हें मृत अवस्था में ही लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बृजेंद्र सिंह की मौत सामान्य नहीं है और इसके पीछे साजिश हो सकती है, क्योंकि उसके हाथ और गर्दन पर निशान हैं। हाथों पर जो निशान हैं, उससे प्रतीत होता है कि उसे रस्सी से बांधकर मारा गया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो सकते हैं।
परिजन निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब पांच घंटे तक चले इस चक्काजाम के बाद शाम को नरयावली विधायक प्रदीप लारिया भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने परिजनों से ज्ञापन लेकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। लगभग पांच घंटे बाद परिजनों ने चक्काजाम समाप्त किया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
करणी सेना के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। करणी सेना संभागीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह, अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह व महासचिव नरेंद्र सिंह ने कहा कि यह सागर की पहली घटना नहीं है, जिले में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।
-गुरूवार को कैंट थाना क्षेत्र में शव मिला था, जिस पर मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा था। शुक्रवार को पीएम के बाद परिजनों को हत्या की आशंका थी जिसकी कार्रवाई की मांग को लेकर चक्काजाम किया था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट होगा।
- ललित कश्यप, सीएसपी
