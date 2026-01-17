17 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सागर

ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सागर-छतरपुर रोड पर चक्काजाम किया

5 घंटे तक शव को सड़क पर रख कार्रवाई की मांग, विधायक और पुलिस के आश्वासन के बाद माने परिजन सागर. बहेरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को कर्रापुर के पास भारी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर सागर-छतरपुर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। पांच घंटों तक यातायात बाधित रहा। दरअसल कर्रापुर निवासी बृजेंद्र सिंह बंडा [&hellip;]

2 min read
Google source verification

सागर

image

Nitin Sadaphal

Jan 17, 2026

चक्काजाम के दौरान रही भीड

चक्काजाम के दौरान रही भीड

5 घंटे तक शव को सड़क पर रख कार्रवाई की मांग, विधायक और पुलिस के आश्वासन के बाद माने परिजन

सागर. बहेरिया थाना क्षेत्र में शुक्रवार को कर्रापुर के पास भारी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर सागर-छतरपुर मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। पांच घंटों तक यातायात बाधित रहा। दरअसल कर्रापुर निवासी बृजेंद्र सिंह बंडा स्थित एक निजी स्कूल वैन चलाता था। वह सागर से स्कूल के स्टाफ को रोजाना बंडा लेकर जाता था। उसके लिए कैंट क्षेत्र में एक कमरा दिया गया था। परिजनों का आरोप है कि स्कूल के अन्य कर्मचारियों ने उसके साथ मारपीट की और अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी मिले हैं, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।

परिजन बोले- मारपीट की गई थी

मृतक के भांजे राहुल राजपूत ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल प्रिंसिपल जितेंद्र सेन का फोन आया कि बृजेंद्र सिंह को सागर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल पहुंचे, जहां बृजेंद्र सिंह को मृत अवस्था में पाया गया। अस्पताल स्टाफ ने बताया कि उन्हें मृत अवस्था में ही लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बृजेंद्र सिंह की मौत सामान्य नहीं है और इसके पीछे साजिश हो सकती है, क्योंकि उसके हाथ और गर्दन पर निशान हैं। हाथों पर जो निशान हैं, उससे प्रतीत होता है कि उसे रस्सी से बांधकर मारा गया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो सकते हैं।

हत्या का मामला दर्ज करने की मांग, हाइवे पर लग गई वाहनों की कतारें

परिजन निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग पर अड़े रहे। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। करीब पांच घंटे तक चले इस चक्काजाम के बाद शाम को नरयावली विधायक प्रदीप लारिया भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी। इसके बाद पुलिस प्रशासन ने परिजनों से ज्ञापन लेकर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। लगभग पांच घंटे बाद परिजनों ने चक्काजाम समाप्त किया, जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

करणी सेना पहुंची मौके पर

करणी सेना के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे। करणी सेना संभागीय अध्यक्ष चंद्रभान सिंह, अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह व महासचिव नरेंद्र सिंह ने कहा कि यह सागर की पहली घटना नहीं है, जिले में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई नहीं की, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।

पीएम रिपोर्ट के बाद मामला स्पष्ट होगा

-गुरूवार को कैंट थाना क्षेत्र में शव मिला था, जिस पर मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए अस्पताल भेजा था। शुक्रवार को पीएम के बाद परिजनों को हत्या की आशंका थी जिसकी कार्रवाई की मांग को लेकर चक्काजाम किया था। पीएम रिपोर्ट आने के बाद मामला स्पष्ट होगा।
- ललित कश्यप, सीएसपी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

17 Jan 2026 07:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सागर-छतरपुर रोड पर चक्काजाम किया

बड़ी खबरें

View All

सागर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय में नहीं हो रही शिक्षकों की भर्ती, बेहतर हों डिजिटल सुविधाएं, शिक्षा का निजीकरण बंद करे सरकार

सागर

पौधारोपण के दौरान रोपे गए पौधों की नियमित देखभाल करें

सागर

देवरी में भरी कुर्सी के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची अभिनेत्री अंकिता लोखंडे को करणी सेना ने दिखाए काले झंडे

सागर

पेयजल नेटवर्क की दो चाबियां गंदे पानी के नीचे आईं, घरों में दूषित पानी पहुंचना तय

सागर

सांसद ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, योग विभाग की शिफ्टिंग पर तत्काल रोक लगाने की मांग

सागर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.