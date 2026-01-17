ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सागर-छतरपुर रोड पर चक्काजाम किया

मृतक के भांजे राहुल राजपूत ने बताया कि गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे स्कूल प्रिंसिपल जितेंद्र सेन का फोन आया कि बृजेंद्र सिंह को सागर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजन दोपहर करीब 1 बजे अस्पताल पहुंचे, जहां बृजेंद्र सिंह को मृत अवस्था में पाया गया। अस्पताल स्टाफ ने बताया कि उन्हें मृत अवस्था में ही लाया गया था। परिजनों का आरोप है कि बृजेंद्र सिंह की मौत सामान्य नहीं है और इसके पीछे साजिश हो सकती है, क्योंकि उसके हाथ और गर्दन पर निशान हैं। हाथों पर जो निशान हैं, उससे प्रतीत होता है कि उसे रस्सी से बांधकर मारा गया। शुक्रवार को पोस्टमार्टम किया गया है, रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो सकते हैं।