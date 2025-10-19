आधी रात सड़क पर बैठे बछड़े को चुराने का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुए आरोपी

गोपालगंज थाना क्षेत्र के एकता कॉलोनी में बीती रात ऑटो से आए अज्ञात आरोपियों ने सड़क पर बैठे बछड़े को चोरी करने का प्रयास किया। गनीमत रही कि एक स्थानीय की आंख खुल गई और जब वह घर से निकलकर बाहर आया तो आरोपी बछड़े को छोड़कर भाग गए। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। गोरक्षा संगठनों ने गोकशी की आशंका जताते हुए आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से की है।

एकता कॉलोनी के निवासियों ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 3.45 बजे आरोपी ऑटो रिक्शा से आए थे। आरोपियों ने सड़क पर बैठे बछड़े को ऑटो में बैठाने का प्रयास किया। घर के पास ऑटो रुकने और मवेशियों की आवाज आने से एक स्थानीय व्यक्ति घर से बाहर निकला और देखा कि आरोपी बछड़े को ऑटो में बैठा रहे हैं। यह घटना देखकर स्थानीय व्यक्ति ने शोर मचा दिया। लोगों ने अपने घर के सीसीटीवी चैक किए तो पूरा माजरा समझ आ गया। वीडियो में दिखाई दिया कि ऑटो से दो व्यक्ति उतरकर बछड़े के पास पहुंचे और बछड़े को ऑटो में बैठाने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान जब स्थानीय ने शोर मचाया तो आरोपी ऑटो में बैठकर भाग गए।