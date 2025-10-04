ऑटोमोबाइल सेक्टर की महंगाई पर जीत; जीएसटी छूट और ऑफर से दशहरा पर 100 करोड़ का कारोबार

सागर . नवरात्रि पर त्योहारी सीजन में बाजार गुलजार रहा। दशहरा के दिन शुभ मुहूर्त में लोगों ने खरीददारी की। बाजार में जीएसटी 2.0 के स्लैब में मिली छूट और ऑफर की भरमार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर को महंगाई पर जीत दिलाई। ऑटोमोबाइल के साथ इलेक्ट्रॉनिक, कपड़ा और किराना बाजार में इसका असर देखने को मिला है। जीएसटी की नई दरों की वजह से इस बार त्योहारी सीजन में बीते साल की तुलना में 25 से 30 प्रतिशत बढ़ोतरी दिख रही है। शुभ दिन में खरीदी के लिए एडवांस बुकिंग हर जगह चल रही है। नवरात्र में त्योहारी ऑफर्स का लाभ भी ग्राहक उठा रहे है।