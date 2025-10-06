Patrika LogoSwitch to English

सागर

श्रेष्ठ नवदुर्गा झांकी, मार्शल आर्ट कला और अखाड़ा दल को किया सम्मानित

दशहरा पर्व पर निकलीं श्रेष्ठ झांकियों व अखाड़ों की प्रस्तुति को लेकर कांग्रेस कार्यालय में उनका सम्मान किया गया।

सागर

Rizwan ansari

Oct 06, 2025

दशहरा पर्व पर निकलीं श्रेष्ठ झांकियों व अखाड़ों की प्रस्तुति को लेकर कांग्रेस कार्यालय में उनका सम्मान किया गया। जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश जाटव ने कहा कि बुंदेलखंड की उभरती प्रतिभाओं को सम्मानित करने से उनमें और लगन बढ़ती है। हमारे शहर के नौजवान अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर हैरतअंगेज कारनामे अखाड़े में और मार्शल आर्ट में दिखा रहे हैं। कांग्रेस को उन्हें सम्मानित करते हुए हर्ष महसूस हो रहा है। इस आयोजन में प्रथम पुरस्कार पुरव्याऊ काली कमेटी एवं द्वितीय पुरस्कार भैया जी वैघ वाली काली कमेटी को व तृतीय पुरस्कार महाकाली कमेटी मछरयाई को दिया गया।
विशेष पुरस्कारों में सिद्ध दुर्गा धाम काली कमेटी वल्लभ नगर एवं 1008 सरस्वती वीणा वादिनी काली कमेटी दयानंद वार्ड ,बगीचा वाली काली कमेटी सदर सिद्धेश्वर काली कमेटी केशव गंज वार्ड सागर को मिला। इस मौके पर पूर्व विधायक सुनील जैन, अमित रामजी दुबे , जगदीश यादव, चक्रेश सिंघई, हीरालाल चौधरी, पार्षद रिचा सिंह, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल चौबे, जितेंद्र चौधरी ,सेवादल अध्यक्ष सिंटू कटारे, डॉ. संदीप सबलोक, शरद पुरोहित समेत अन्य मौजूद रहे।

सागर

