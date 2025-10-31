थाईलैंड में समुद्र में डूबने से भोपाल के युवक की मौत, कल आएगा शव

Bhopal youth dies in Thailand (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी के टूर पर थाईलैंड(Thailand) गए दोस्तों के समूह में एक युवक के साथ अनहोनी हो गई। इनमें भोपाल के दो युवक भी शामिल थे। इनमें से अंकित साहू की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। इसकी जानकारी रहली विधायक गोपाल भार्गव ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। दरअसल अंकित और उसका दोस्त निकेश थाईलैंड में फुकेट में समुद्र की तेज लहरों में डूब गए। जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। टीम ने निकेश को बचा लिया लेकिन अंकित को नहीं बचा पाई।
विदेश में हुई इस घटना की जानकारी अंकित के रिश्तेदार गढ़ाकोटा निवासी चंद्रकांत साहू ने रहली विधायक भार्गव को दी। उन्होंने परिजनों की व्यथा को समझकर तत्काल सीएम ऑफिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बात कर अंकित के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने के लिए अनुरोध किया। जिसके बाद दिल्ली स्थित थाईलैंड दूतावास और थाईलैंड में भारतीय दूतावास से समन्वय बनाया गया। उनके सहयोग से शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद एक नवंबर को अंकित का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा।
