थाईलैंड में समुद्र में डूबने से भोपाल के युवक की मौत, कल आएगा शव

MP News: मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी के टूर पर थाईलैंड(Thailand) गए दोस्तों के समूह में एक युवक के साथ अनहोनी हो गई। इनमें भोपाल के दो युवक भी शामिल थे। इनमें से अंकित साहू की समुद्र में डूबने से मौत हो गई। इसकी जानकारी रहली विधायक गोपाल भार्गव ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है। दरअसल अंकित और उसका दोस्त निकेश थाईलैंड में फुकेट में समुद्र की तेज लहरों में डूब गए। जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचाने का प्रयास किया। टीम ने निकेश को बचा लिया लेकिन अंकित को नहीं बचा पाई।