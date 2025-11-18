बीना कॉलेज प्राचार्य पर अतिथि विद्वानों की अवैध नियुक्ति व वित्तीय अनियमितता के लगाए आरोप

जिला संयोजक दीनदयाल सिंह ठाकुर और नगर मंत्री आदित्य घोषी ने पत्रकार वार्ता के दौरान वीडियो और ऑडियो के माध्यम से बताया कि कॉलेज में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दीनदयाल सिंह ने बताया कि कॉलेज में फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों के आधार पर अतिथि विद्वान बायोटेक जया पंथी, वीरेंद्र पंथी और वंदना जाटल की नियुक्ति की गई है। जया पंथी डॉ. रेखा बरेठिया की बहू हैं। नियमों की अवहेलना करते ही बहू की नियुक्ति की गई। प्राचार्य जहां-जहां भी पदस्थ रहीं (विदिशा, गंजबासोदा व वर्तमान में बीना) वहां -वहां वीरेंद्र पंथी की नियुक्ति कराती आ रही हैं। विदिशा व गंज बासोदा में आवंटित विषयों के अनुसार में डिग्री नहीं थी। शिक्षकों के साथ भृत्य की भी अवैध नियुक्ति की है। भृत्य से घर के काम भी कराए जाते हैं।