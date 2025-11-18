बीना कॉलेज प्राचार्य पर अतिथि विद्वानों की अवैध नियुक्ति व वित्तीय अनियमितता के लगाए आरोप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने की जांच की मांग...
सागर . अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सोमवार को पत्रकार वार्ता में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बीना की प्राचार्य डॉ. रेखा बरेठिया पर नियुक्ति और वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। कॉलेज में कार्य करने शिक्षकों को भी प्रताड़ित किया जा रहा।
जिला संयोजक दीनदयाल सिंह ठाकुर और नगर मंत्री आदित्य घोषी ने पत्रकार वार्ता के दौरान वीडियो और ऑडियो के माध्यम से बताया कि कॉलेज में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। दीनदयाल सिंह ने बताया कि कॉलेज में फर्जी डिग्री और प्रमाण पत्रों के आधार पर अतिथि विद्वान बायोटेक जया पंथी, वीरेंद्र पंथी और वंदना जाटल की नियुक्ति की गई है। जया पंथी डॉ. रेखा बरेठिया की बहू हैं। नियमों की अवहेलना करते ही बहू की नियुक्ति की गई। प्राचार्य जहां-जहां भी पदस्थ रहीं (विदिशा, गंजबासोदा व वर्तमान में बीना) वहां -वहां वीरेंद्र पंथी की नियुक्ति कराती आ रही हैं। विदिशा व गंज बासोदा में आवंटित विषयों के अनुसार में डिग्री नहीं थी। शिक्षकों के साथ भृत्य की भी अवैध नियुक्ति की है। भृत्य से घर के काम भी कराए जाते हैं।
पत्रकार वार्ता में शिक्षकों को प्रताड़ित करने के भी आरोप लगाए हैं। दीनदयाल सिंह ठाकुर ने कहा कि कॉलेज में सह प्राध्यापक डॉ. वीके अग्निहोत्री, डॉ. नमिता अग्निहोत्री और तत्कालीन प्राचार्य डॉ. नामदेव को झूठे प्रकरण में फंसाया गया। इसकी शिकायतें भी कई बार की गई, लेकिन उच्च स्तरीय जांच नहीं होने से प्राचार्य पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जनभागीदारी मद में 2.5 करोड़ की राशि उपलब्ध थी, लेकिन मात्र दो वर्षों में 40 लाख रह गई है।
मैं वर्ष 2009 से प्राचार्य रही हूं। इसके पहले शासन ने मुझे सहायक संचालक की जिम्मेदारी भी दी गई। ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं सभी निराधार हैं। मेरी ऑडिट व कैशबुक क्लियर है। किसी षडयंत्र के तहत यह किया जा रहा है।
डॉ. रेखा बरेठिया, प्राचार्य बीना कॉलेज
