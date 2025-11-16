बीएमसी के सुरक्षा गार्डों ने मरीज के परिजन से की मारपीट, वीडियो वायरल

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सुरक्षाकर्मियों द्वारा मरीज के परिजनों से मारपीट का एक और मामला सामने आया है। जहां बीती रात प्रसूता वार्ड के बाहर तैनात दो से तीन सुरक्षाकर्मियों ने प्रसूता के पति से जमकर मारपीट की। घटना के दूसरे मरीज के किसी परिजन ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आरोप हैं कि प्रसूता का पति वार्ड में भर्ती पत्नी को कंबल देने जा रहा था तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। इस बीच विवाद हुआ तो सुरक्षाकर्मी ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर प्रसूता के पति की पिटाई कर दी। वार्ड के बाहर सो रहे एक अन्य व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।