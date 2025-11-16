बीएमसी के सुरक्षा गार्डों ने मरीज के परिजन से की मारपीट, वीडियो वायरल

बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सुरक्षाकर्मियों द्वारा मरीज के परिजनों से मारपीट का एक और मामला सामने आया है। जहां बीती रात प्रसूता वार्ड के बाहर तैनात दो से तीन सुरक्षाकर्मियों ने प्रसूता के पति से जमकर मारपीट की। घटना के दूसरे मरीज के किसी परिजन ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। आरोप हैं कि प्रसूता का पति वार्ड में भर्ती पत्नी को कंबल देने जा रहा था तभी सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक लिया। इस बीच विवाद हुआ तो सुरक्षाकर्मी ने अपने अन्य साथियों को बुलाकर प्रसूता के पति की पिटाई कर दी। वार्ड के बाहर सो रहे एक अन्य व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।
रहली क्षेत्र निवासी सुनील रजक ने बताया कि उसकी पत्नी स्वाति रजक वार्ड क्रमांक 5 में भर्ती थी। रात करीब पौन दस बजे कंबल देने जा रहा था। उसने सुरक्षाकर्मी से गुहार लगाई की कंबल या तो वह वार्ड में पहुंचा दें या फिर उसे जाने की अनुमति दे, लेकिन सुरक्षाकर्मी ने उससे अभद्रता की। अब उसने सवाल किए तो दो से तीन सुरक्षाकर्मियों ने उसके साथ जमकर मारपीट की।
वीडियो वायरल होने के बाद शनिवार को सुरक्षाकर्मी राम दुबे, चंद्रशेखर और विनोद यादव ने गोपालगंज थाना पुलिस को आवेदन दिया। आरोप लगाया कि सुनील रजक शराब के नशे में आया था और वार्ड में जाने लगा। इसलिए उसे रोका गया था। कई बार मना करने पर वह नहीं माना और उसने गालियां देना शुरू कर दीं व मारपीट शुरू कर दी। वहीं मामले में बीएमसी में सुरक्षा का कार्य देख रही कंपनी के मैनेजर भूपेंद्र ने कहा कि मारपीट का वीडियो सामने आया है। उच्चाधिकारी कार्रवाई करेंगे।
मरीजों और डॉक्टर्स के बीच झड़प, मारपीट और अभद्रता के सबसे ज्यादा मामले कैजुअल्टी वार्ड और प्रसूता विभाग में सामने आते हैं। दोनों ही जगह सुरक्षा गार्डों का रवैया मरीजों के प्रति बेहद तनावपूर्ण रहता है। मरीज कई बार आरोप लगा चुके हैं कि सुरक्षा गार्ड उनसे अभद्रता करते हैं। कई बार हथियार तक चलने की घटनाएं सामने आ चुकीं हैं।
