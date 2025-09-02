बहन को लेने ससुराल आए भाई की पीट पीटकर हत्या, ससुराल के लोगों ने लाठी-ठंडों से पीटा

घायल देवराज पटेल ने पुलिस को बताया है कि उसकी बहन भारती की शादी 2014 में उमरिया सेमरा गांव में चंद्रभान पटेल से हुई थी। तीन-चार दिन पहले भारती ने फोन करके सूचना दी थी देवर राधे श्याम, चंदेश पटेल और ससुर सीताराम पटेल ने मारपीट की है। इसी बात पर मैं अपने भाई बसंत पटेल को लेकर बहन भारती को लेने उसके ससुराल आया था। शाम करीब 4 बजे हम दोनों भाई अपनी बहन भारती और भांजे दिव्यांश को लेकर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में राधेश्याम, चंदेश और सीताराम ने एक राय होकर रास्ता रोकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने बसंत के सिर पर लाठी मारी तो बसंत मौके पर ही बेहोश हो गया। वारदात में देवराज, भारती, दिव्यांश को भी चोटें आईं हैं।