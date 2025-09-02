बहन को लेने आए भाईयों के साथ मारपीट, ससुराल के लोगों ने लाठी-डंडों से पीटा, एक की मौत

राहतगढ़ थाना क्षेत्र के उमरिया सेमरा गांव में वारदात
सागर/राहतगढ़. राहतगढ़ थाना क्षेत्र के उमरिया सेमरा गांव में सोमवार की शाम बड़ी वारदात हुई। जहां बहन को ससुराल से लेने आए उसके भाइयों के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। वारदात में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों जिला अस्पताल भेजा है वहीं मृतक के शव को पीएम के लिए भेजा गया।
घायल देवराज पटेल ने पुलिस को बताया है कि उसकी बहन भारती की शादी 2014 में उमरिया सेमरा गांव में चंद्रभान पटेल से हुई थी। तीन-चार दिन पहले भारती ने फोन करके सूचना दी थी देवर राधे श्याम, चंदेश पटेल और ससुर सीताराम पटेल ने मारपीट की है। इसी बात पर मैं अपने भाई बसंत पटेल को लेकर बहन भारती को लेने उसके ससुराल आया था। शाम करीब 4 बजे हम दोनों भाई अपनी बहन भारती और भांजे दिव्यांश को लेकर वापिस आ रहे थे तो रास्ते में राधेश्याम, चंदेश और सीताराम ने एक राय होकर रास्ता रोकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। आरोपियों ने बसंत के सिर पर लाठी मारी तो बसंत मौके पर ही बेहोश हो गया। वारदात में देवराज, भारती, दिव्यांश को भी चोटें आईं हैं।
वहीं राहतगढ़ थाना प्रभारी मुकेश सिंह ठाकुर ने बताया कि सूचना पुलिस मौके पर पहुंची सभी घायलों को राहतगढ़ सीएससी केंद्र में लाया गया। अस्पताल में डॉक्टर ने बसंत पटेल को मृत घोषित किया। पुलिस ने कहा कि इस वारदात में ससुराल पक्ष से राधेश्याम और चंद्रेश को भी चोटें आईं हैं। कुछ घायलों को जिला अस्पताल रैफर किया गया है। वहीं सूचना मिलने पर एसडीओपी योगेंद्र प्रताप सिंह भी सिविल हॉस्पिटल राहतगढ़ पहुंचे और घायलों से चर्चा की।