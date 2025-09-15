भक्ति करने से पूरा जीवन रहेगा ईश्वर की छत्रछाया में सुरक्षित : संतोष कृष्ण स्नेह

अभिनंदन नगर रजाखेड़ी मकरोनिया में विगत 8 सितंबर से 14 सितंबर तक संगीतमय श्रीमद्भागवत महापुराण कथा हुई। कथावाचक संतोष कृष्ण ने कहा कि यदि प्राणी अपने मन को भगवान की भक्ति में लगाता है, तो उसका संपूर्ण जीवन ईश्वर की छत्रछाया में सुरक्षित रहता है। मां के संचालन से लेकर प्राणी के भवसागर पार करने तक का कार्य स्वयं भगवान करते हैं। कथा वाचक ने भगवान शिव की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया। उन्होंने कहा कि शिव ऐसे देवता हैं, जो न केवल देवताओं के भी देवता हैं, बल्कि वे भाग्य का लिखा हुआ भी बदल सकते हैं। इसी कारण उन्हें महादेव कहा जाता है। शिव का स्मरण करने मात्र से जीवन में आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और साधक को आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है।