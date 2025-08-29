जीवामृत घोल बनाकर प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को कर रहे जागरूक

बीना. किसानों में प्राकृतिक खेती के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, जिसमें विशेष रूप से जीवामृत के उपयोग की जानकारी दी जा रही है। यह घोल मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने और फसलों को रोगमुक्त बनाने में लाभकारी है।

कृषि विभाग के अनुसार जीवामृत के उपयोग से खेतों की मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है, जिससे भूमि की प्राकृतिक शक्ति में सुधार होता है, इससे पौधों की वृद्धि तेज होती है और फसलों की गुणवत्ता बेहतर होती है। रासायनिक खादों और कीटनाशकों की तुलना में यह कम खर्चीला है। ग्रामीणों को जागरूक करते हुए इसे बनाने की विधि सिखाई जा रही है। साथ ही प्रोत्साहन राशि देने की योजना बताई जा रही है।