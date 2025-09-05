डॉ. हरिसिंह गौर विवि में पढक़र लाखों विद्यार्थियों ने ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैलाया : सांसद

विशेष अतिथि विधायक शैलेंद्र जैन ने कहा कि शिक्षकों पर समाज निर्माण का दायित्व हमेशा रहता है। शिक्षक कभी रिटायर नहीं होता। उसकी भूमिका और सक्रियता की आजीवन आवश्यकता समाज में बनी रहती है । हमारा कर्तव्य है कि हम डॉ. गौर के इस विश्वविद्यालय को और अधिक आलोकित करें। उन्होंने सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं दीं। कुलपति प्रो. नीलिमा गुप्ता ने कहा कि एक शिक्षक के रूप में जब किसी को सेवा करने का अवसर मिलता है तब वह उसके जीवन में एक रूपांतरण लेकर आता है। उसके पहले वह विद्यार्थी और शोधार्थी की भूमिका में होता है। शिक्षक बनने के बाद एक नए दायित्व का बोध होता है और इस दायित्व बोध के साथ कार्य करने की जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है।