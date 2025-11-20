कैंट हत्याकांड: सीसीटीवी फुटेज में दिखे तीनों हत्यारों के चेहरे, 6 नाबालिग समेत 8 संदेहियों को पुलिस ने उठाया

सगाई से ठीक एक दिन पहले 33 साल के दीपचंद साहू को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया गया था। इस सनसनीखेज हत्या से पुलिस जल्द पर्दा उठाने का दावा कर रही है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तफ्तीश के बाद 8 संदेहियों को पूछताछ के लिए पकड़ा है। इनमें 6 नाबालिग हैं। पुलिस की जांच अनैनिक संबंध, प्रेम प्रसंग और रंजिश को लेकर चल रही है।

दीपचंद गिरवर भैंसवाही स्कूल में पदस्थ महिला शिक्षिका की निजी कार चलाते थे। सोमवार शाम रेलवे स्टेशन रोड पर कार की सर्विसिंग कराने पहुंचा तभी बाइक सवार हत्यारों ने अचानक उसपर हमला कर दिया था। मौके पर ही दीपचंद लहूलुहान होकर गिर पड़े। हमलावर काली रंग की बाइक से आए और उसी बाइक से फरार भी हो गए।