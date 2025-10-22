कटरा में कार और मोपेड में भिड़ंत, एक घायल

मंगलवार को रात करीब 8 बजे कटरा बाजार में कार और मोपेड के बीच भिडंत हो गई। जानकारी के अनुसार घटना में मोपेड सवार को चोट आई है। एक्सीडेंट होते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन तब तक घायल अपने परिजनों के साथ इलाज के लिए निजी अस्पताल चला गया था। पुलिस ने मौके से कार को जब्त कर थाने में रखवा दिया है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस अस्पताल से मेमो आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रही है।