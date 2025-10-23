भैंसा बायपास पर कार ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार तीन व्यक्ति गंभीर

कैंट थाना क्षेत्र स्थित भैंसा बायपास पर मंगलवार शाम 7.30 बजे कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालांकि मरीजों की गंभीर स्थिति को देखते हुए परिजन घायलों को निजी अस्पताल ले गए।

घायल 27 वर्षीय अमित पुत्र राजकुमार अहिरवार ने कैंट पुलिस को दिए बयान में बताया कि मैं अपने मेरे बड़े भाई श्यामसुंदर अहिरवार और जीजा श्रीराम अहिरवार के साथ सदर से अपने घर बाइक से भैंसा जा रहे थे। गाड़ी भाई श्यामसुंदर चला रहे थे। तभी पर्वत अली द्वार के आगे बजरंगबली मंदिर के सामने जैसे ही हमलोग पहुंचे तो गढ़पहरा रोड तरफ से कार आ रही कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कैंट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बीएमसी भेजा गया। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया।