ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर, नए साल में रेलवे बदलेगा ‘बड़ा’ नियम, यहां देखें

railway reservation chart 10 days earlier (फोटो- Patrika.com)
Railway Reservation Chart: रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए साल 2026 (New Year 2026) में रेलवे बोर्ड ने रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की समय-सीमा में बड़ा बदलाव किया है। इस नई व्यवस्था से वेटिंग लिस्ट (Waiting List) में शामिल यात्रियों को समय रहते अपनी सीट की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी और वह यात्रा को लेकर निर्णय ले पाएंगे। भोपाल मंडल में यह नई व्यवस्था जनवरी से लागू होगी। (MP News)
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि जिन ट्रेनों के चलने का समय सुबह 5 बजकर एक मिनट से दोपहर 2 बजे के बीच होता है, उनका पहला आरक्षण चार्ट अब एक दिन पहले रात 8 बजे तक तैयार कर लिया जाएगा। इससे यात्रियों को यात्रा से पहले ही अपनी आरक्षण स्थिति स्पष्ट रूप से पता चल सकेगी।
इसी तरह, जिन ट्रेनों के चलने का समय दोपहर 2 बजकर 1 बजे से रात 11.59 बजे व रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच होता है, उनका पहला आरक्षण चार्ट अब ट्रेन चलने के कम से कम 10 घंटे पहले बनाई जाएगी। इससे वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्रियों को समय पर वैकल्पिक व्यवस्था करने या यात्रा की पुष्टि का निर्णय लेने में सुविधा मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत अब इमरजेंसी कोटे के आवेदन भी एक दिन पहले ही लिए जाएंगे, क्योंकि पहला आरक्षण चार्ट 10 घंटे पूर्व तैयार होगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से यात्रियों को बार-बार स्टेशन आने-जाने की परेशानी से राहत मिलेगी, लंबी दूरी की यात्राओं में अनिश्चितता कम होगी और मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा। इसमें यह स्पष्ट है कि इससे यात्रियों को सुविधा रहेगी।
दस घंटे चार्ट तैयार होने से अब यात्री तय कर सकेंगे कि उन्हें कैसे यात्रा करनी है। कई बार लोगों का प्लान सीट क्लीयर न होने के कारण खराब हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि यात्री दूसरी ट्रेन का भी विकल्प ढूंड़ सकेंगे या फिर अपनी यात्रा निरस्त कर सकेंगे। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
सागर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग