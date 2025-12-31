ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर, नए साल में रेलवे बदलेगा ‘बड़ा’ नियम, यहां देखें

Railway Reservation Chart: रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए साल 2026 (New Year 2026) में रेलवे बोर्ड ने रिजर्वेशन चार्ट तैयार करने की समय-सीमा में बड़ा बदलाव किया है। इस नई व्यवस्था से वेटिंग लिस्ट (Waiting List) में शामिल यात्रियों को समय रहते अपनी सीट की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी और वह यात्रा को लेकर निर्णय ले पाएंगे। भोपाल मंडल में यह नई व्यवस्था जनवरी से लागू होगी। (MP News)