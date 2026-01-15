शहर में चोरी-छिपे बिक रहा चाइनीज मांझा, लोग भी नहीं हो रहे जागरूक

चाइनीज मांझा बेहद खतरनाक माना जाता है, इसमें कांच और रसायनों की मिलावट होने के कारण यह इंसानों, पशु-पक्षियों के लिए जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग शहरों से घटनाएं सामने भी आ चुकी हैं और इसको लेकर प्रशासन और पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, लेकिन फिर भी बिक्री पर रोक नहीं लग पा रही है। शहर की दुकानों पर दुकानदार चोरी-छिपे मांझा बेच रहे हैं, जिससे पतंग इसकी डोर बनाकर उड़ाई जा रही हैं। यह मांझा दोपहिया वाहन चालकों, पक्षियों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रहा है, क्योंकि सडक़ पर उड़ता हुआ मांझा दिखाई नहीं देता और अचानक गले या चेहरे पर लग जाता है, जिससे गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं।