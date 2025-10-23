दीपावली के दूसरे दिन भी शहर की आबोहवा खराब, एक्यूआई 228 रहा

दीपावली की रात हुई आतिशबाजी से शहर की आबोहवा अब भी साफ नहीं हो पाई है। मंगलवार को वायु की गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्थिति में थी, जिसमें बुधवार को हल्का सुधार जरूर हुआ, लेकिन सांस लेने के लिए यह अब भी मानक स्तर पर नहीं आई है। बुधवार को एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 228 दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि वायु गुणवत्ता में सुधार होने में थोड़ा समय लगेगा। यदि शहर में हवाओं का रुख तेज होता है या फिर बारिश होती है तो इसमें तेजी से सुधार होगा।