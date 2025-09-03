भादो के आखिरी दिनों में बरसेंगे बादल, हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा

शहर में पिछले दो दिनों से मौसम में बदलाव देखने मिला है। मंगलवार को सुबह से धूप निकली, लेकिन दोपहर के बाद मौसम अचानक बदल गया। धूप के साथ तेज बारिश भी शुरू हो गई। उमस भरी गर्मी से राहत मिली। भादो के आखिरी दिनों अब लगातार बारिश की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। 3.3 मिमी बारिश हुई। शहर में मानसून के सीजन की कुल 858.6 मिमी बारिश हो गई है। मौसम वैज्ञानिक विवेक छलोत्रे ने बताया कि प्रदेश के उत्तरी हिस्से में दो ट्रफ गुजर रही हैं। इस वजह से सोमवार को कई जिलों में तेज बारिश का दौर रहा। मंगलवार को भी सिस्टम का असर देखने को मिला। बंगाल में निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी लगातार बारिश हो रही है। इन सभी सिस्टम से नमी मिलने की वजह से हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा।