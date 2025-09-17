बादल छाए, रिमझिम बारिश ने दी उमस से राहत, मानसून के सीजन की 961.4 मिमी बारिश हुई

शहर में मंगलवार को साइक्लोनिक सर्कुलेशन के असर से मौसम बदल गया। सुबह से ही आसमान में बादल छाए। शाम को हुई रिमझिम बारिश से उमस भरी गर्मी से भी लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को 0.7 मिमी बारिश हुई। मानसून के सीजन में कुल 961.4 मिमी बारिश दर्ज की गई है। बुधवार को भी शहर में बादल छाने के साथ हल्की बारिश की संभावना है।