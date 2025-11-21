सहकारिता बैंक में नहीं पर्याप्त कैश, एक बार में किसान को दिए जा रहे पांच हजार

बीना. भावांतर योजना के तहत किसानों को भुगतान शुरू हो गया है और बैंक खातों में रुपए डाले जा रहे हैं, लेकिन जिन किसानों के खाता सहकारिता बैंक में हैं उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। क्योंकि बैंक में पर्याप्त कैश नहीं है।

जानकारी के अनुसार भावांतर योजना के रुपए लेने के लिए किसान सहकारिता बैंक पहुंच रहे हैं। यदि किसी किसान को बीस हजार रुपए निकालना है, तो एक बार में नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त कैश नहीं है। एक बार में किसान को पांच हजार रुपए दिए जा रहे हैं। ग्राम विल्धव निवासी शरणसिंह पटेल ने बताया कि वह सहकारिता बैंक रुपए लेने पहुंचे थे और उन्होंने बीस हजार रुपए निकालने फॉर्म दिया था, लेकिन सिर्फ पांच हजार रुपए दिए हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना था कि बैंक में पर्याप्त कैश नहीं है। इसपर किसान नाराजगी जता रहे हैं। किसान का कहना था कि बार-बार गांव से रुपए खर्च कर बैंक आना पड़ रहा और समय बर्बाद हो रहा है। इसलिए बैंक को पर्याप्त कैश की व्यवस्था करनी चाहिए। इसी तरह ग्राम मिर्जापुर के किसान कल्याण पटेल, वीरसिंह ठाकुर निवोदा भी रुपए निकालने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें भी पांच-पांच हजार रुपए ही मिले हैं। किसानों ने बताया कि हर बार नकद को लेकर परेशान होना पड़ता है। इसके बाद भी अधिकारियों द्वारा पहले से व्यवस्था नहीं की जाती है।