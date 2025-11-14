कान्हा के जन्म पर बजी बधाई, महिलाओं ने किया नृत्य

सागर. लक्ष्मीपुरा चंपाबाग में साहू निवास पर श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कान्हा के जन्म उत्सव पर ढोल नगांड़ों के बीच बधाई में महिलाओं ने भक्ति रस में डूबकर नृत्य किया। कान्हा के जन्म की खुशियां मनाई और दुहाई लेकर उपहार भेंट किए गए। कथा आचार्य पंडित राजेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा श्रीमद् भागवत कथा हमें जीवन जीने की राह बताती है। उन्होंने कहा दुख हर इंसान के जीवन में आते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण से सीख लेकर जीवन की नैया पार हो सकती है। कथा व्यास ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा हमें जीवन में विनम्रता, सरलता और भक्ति पथ का मार्ग बताती है। 14 नवंबर को गिरिराज जी को छप्पन भोग लगेगा। कथा आयोजक दीपक राजू साहू ने बताया कथा के छठवें दिन श्रीमद् भागवत कथा पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता होगी और सही जवाब देने वाले को राजेंद्र कृष्ण शास्त्री सम्मानित करेंगे।