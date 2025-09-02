वोट अधिकार यात्रा व प्रदेशाध्यक्ष पर हमले के विरोध में कांग्रेस ने निकाली पदयात्रा

सागर. अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सोमवार को जिला शहर कांग्रेस ने वोट अधिकार यात्रा निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ता होटल जीवन रेन बसेरा के सामने चौराहे पर जमा हुए और फिर वहां से वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते कलेक्ट्रेट तक पदयात्रा करते हुए पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र व राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की और फिर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरा ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर रतलाम जिले में हुए हमले के विरोध में डीजीपी के नाम ज्ञापन सौंपा गया और संबंधितों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। इस अवसर पर जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव ने कहा कि निर्वाचन आयोग जिस तरह से स्वतंत्र संस्था होने के बाद भी भाजपा के लिए कार्य कर रहा है, यह निंदनीय है। हम वोट अधिकार यात्रा को चरणबद्ध चलाकर वार्ड और बूथ स्तर पर चलाकर आमजनता के बीच जाएंगे। पूर्व विधायक सुनील जैन ने कहा कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ऐतिहासिक रही। आम जनता जाग चुकी है। जिला कांग्रेस प्रवक्ता आशीष ज्योतिषी ने कहा कि भाजपा देश में तानाशाही शासन स्थापित करना चाहती है।