साजिश का पर्दाफाश…20 लाख की ठगी के गवाहों को फंसाने दुष्कर्म का झूठा केस दर्ज कराने भोपाल से बुलाई महिला

गड़ा हुआ धन निकालने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले मुख्य आरोपी देवी रजक ने साथियों के साथ मिलकर अनोखा षड्यंत्र रचा। अदालत में ठगी के मामले की अंतिम गवाही से ठीक एक दिन पहले भोपाल से एक 48 वर्षीय महिला को बुलवाया। इस महिला को शिकायतकर्ताओं के साथ गवाहों पर सामूहिक दुष्कर्म का झूठा मुकदमा दर्ज कराने थाने भिजवा दिया। थाने में दुष्कर्म का झूठा मामला दर्ज कराने पहुंची तो पुलिस को संदेह हुआ।

पुलिस पूछताछ में पोल खुल गई। जैसे ही देवी सिंह को लगा कि पर्दाफाश हाेने वाला है तो उसने नाटक किया और नकली चूहामार दवा खा ली। जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल पहुंच गया। जहां उसका इलाज चल रहा है। इस कारण 10 नवंबर की गवाही स्थगित हो गई और अगली तारीख दी गई। पुलिस ने महिला के बयान पर भी मामला दर्ज कर लिया है, जबकि ठगी के दोनों शिकायतकर्ताओं ने भी षड्यंत्र की शिकायत की है। सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है। पुलिस ने बताया कि महिला के आरोप पूरी तरह झूठे पाए गए। ठगी के आरोपी ने गवाही रोकने के लिए यह खेल खेला था। मामला पूरी तरह खुल चुका है।