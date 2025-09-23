नवरात्र के पहले दिन हुई गंगा आरती में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

झील को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के उद्देश्य से आयोजित हो रही गंगा आरती में सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नवरात्र का पहला दिन होने के कारण शहर के विभिन्न वार्डों से आए नागरिक, महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने श्रद्धाभाव से गंगा आरती में भाग लिया।

चकराघाट पर प्रत्येक सोमवार गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। लाखा बंजारा झील किनारे गंगा आरती का यह आयोजन नागरिकों को झील से जोड़ रहा है। समय-समय पर शहर के नागरिक यजमान बनकर गंगा आरती का पूजन कर रहे हैं। गंगा आरती में जो भी श्रद्धालु यजमान बनना चाहते हैं वे आरती के 30 मिनट पहले आरती स्थल पर अंकित दीक्षित या पुजारी से संपर्क कर यजमान बन सकते हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने नवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए चकराघाट सहित सभी दुर्गा महोत्सव स्थलों पर विशेष सफाई कराने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।