गणेश पंडाल में लग रही भक्तों की भीड़, महाअष्टमी पर 56 भोग व महाआरती का हुआ आयोजन

दस दिवसीय गणेश उत्सव में अलग-अलग स्वरूपों में बप्पा के दर्शन हो रहे हैं। कहीं गणेश भगवान राजा के रूप में विराजमान हैं, तो कहीं शेर की सवारी पर। सुबह-शाम हो रही महाआरती में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। रविवार को अष्टमी के मौके पर गणेश पंडालों में 56 भोग व महाआरती का आयोजन किया गया।