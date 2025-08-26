Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

सागर

दादी ने विश्वभर में अध्यात्म का संदेश पहुंचाया : बीके छाया दीदी

ब्रह्माकुमारी संस्थान के मकरोनिया सेवाकेंद्र पर पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18 वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई।

सागर

Rizwan ansari

Aug 26, 2025

sagar
sagar

ब्रह्माकुमारी संस्थान के मकरोनिया सेवाकेंद्र पर पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी प्रकाशमणि की 18 वीं पुण्यतिथि विश्व बंधुत्व दिवस के रूप में मनाई गई। सेवाकेंद्र निदेशिका छाया दीदी ने कहा कि ब्रह्माकुमारी के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद वर्ष 1969 में दादी प्रकाशमणि ने इस ईश्वरीय विश्व विद्यालय की बागडोर संभाली। वर्ष 2007 तक 38 साल मुख्य प्रशासिका के रूप में सेवाओं को विश्व पटल तक पहुंचाया। आपकी दूरदृष्टि, कुशल प्रशासन, स्नेह, विश्व बंधुत्व की भावना और परमात्म शक्ति का ही नतीजा है कि विश्व के 137 से अधिक देशों में भारतीय पुरातन संस्कृति अध्यात्म और राजयोग मेडिटेशन का संदेश पहुंचाया। साथ ही भारत के कोने-कोने में सेवाकेंद्रों की स्थापना की गई। आपके त्याग, लगन और परिश्रम का परिणाम है कि आपके सान्निध्य में ही 40 हजार से अधिक ब्रह्माकुमारी बहनें समर्पित हो चुकी थीं। नीलम दीदी ने कहा कि आपके जीवन के तीन मूलभूत सिद्धांत थे, जिन पर वह आजीवन चलीं। पहला निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल वाणी। दादी कहती थीं- पवित्रता और सादगी ही जीवन का सच्चा शृंगार है। सर्व को आत्मिक प्यार की अंजली देते हुए सदा संतुष्ट रखना है। सदा स्वमान में रह सर्व को सम्मान देना है। इस मौके पर सीता बहन, संध्या बहन, दीपिका बहन, खुशबू बहन, पार्वती बहन, कामिनी बहन सहित बड़ी संख्या में भाई-बहन मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Aug 2025 03:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sagar / दादी ने विश्वभर में अध्यात्म का संदेश पहुंचाया : बीके छाया दीदी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.