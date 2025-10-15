महिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता में दमोह टीम बनी विजेता

रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय विवि ने संभाग स्तरीय महिला- पुरुष टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजन सिटी स्टेडियम में किया। प्रतियोगिता में जिला सागर एवं दमोह की दो महिला टीम ने भाग लिया। जिला दमोह की टीम विजेता एवं जिला सागर की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता में जिला दमोह की पुरुष टीम अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पाईं, जिसके फलस्वरूप जिला सागर की टीम विजेता घोषित हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन समाजसेवी अनुश्री जैन, कुुलगुरु प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्रा के विशिष्ट आतिथ्य में हुआ। इस मौके पर कुलसचिव प्रो. शक्ति जैन, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक प्रो. नीरज दुबे, डॉ. सरोज गुप्ता, प्राचार्य डॉ. आनंद तिवारी, डॉ. सुभाष हार्डिकर एवं डॉ. मोनिका हार्डिकर साथ ही विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी एवं लीगल राइटस काउंसिल इंटरनेशनल के सदस्य उपस्थित रहे। संचालन डॉ. अलका पुष्पा निशा ने किया।