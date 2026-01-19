गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा, एमएसपी की कानूनी गारंटी व स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की उठी मांग

बीना. विभिन्न मांगों को लेकर रविवार दोपहर 12 बजे खिमलासा के दशहरा मैदान में क्षत्रिय करणी सेना के तत्वावधान में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में संगठन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राज शेखावत ने मांग की है कि गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गौ-तस्करी व गौ-हत्या पर कठोर कानून लागू किए जाएं। सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए एवं फसल नुकसान होने पर किसानों को पूरा मुआवजा दिया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से समाज को बदनाम करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की गई। युवाओं के हित में बीना रिफाइनरी में बाहरी लोगों की भर्ती पर रोक लगाकर बीना विधानसभा एवं सागर जिले के स्थानीय युवाओं को सभी श्रेणियों में 80 प्रतिशत स्थायी रोजगार देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई। प्रदर्शन करने वालों प्रदेश उपाध्यक्ष राहुल सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष छोटू सिंह राजपूत, प्रदेश महामंत्री अजय राठौर, सत्यजीत सिंह ठाकुर, गोसेवक हरकिशन सेन, सुधीर सेन, संजय जोशी, रौनक यादव, रानू सिसोदिया, बृजेन्द्र दांगी, ब्रजेन्द्र बुंदेला, प्रांचल लोधी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।