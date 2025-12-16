ठंड के बीच गंगा आरती में श्रद्धालुओं का उत्साह नहीं हो रहा कम, चकराघाट से गणेशघाट तक रही चहल-पहल

शहर की ऐतिहासिक पहचान लाखा बंजारा झील को स्वच्छ, सुंदर बनाने के उद्देश्य से चकराघाट पर प्रत्येक सोमवार को नियमित रूप से गंगा आरती का आयोजन किया जा रहा है। स्वच्छता के साथ भक्ति प्रेरणा से प्रेरित होकर घाट किनारे हो रही गंगा आरती में शहर के विभिन्न वार्डों से बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा शामिल हो रहे हैं। ठंड को देखते हुए शाम 7 बजे से आरती का आयोजन हुआ। गंगा आरती के दौरान चकराघाट से लेकर गणेश घाट तक लोगों की चहल-पहल बनी रही। गंगा आरती में समय-समय पर नागरिक यजमान बनकर सहभागिता कर रहे हैं। प्रत्येक सोमवार जो भी श्रद्धालु यजमान बनना चाहते हैं, वे आरती से 30 मिनट पहले पहुंचकर पं. अंकित दीक्षित या पुजारियों से संपर्क कर यजमान बन सकते हैं।