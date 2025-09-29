माता रानी के दर्शनों के लिए पंडाल में भक्तों की कतार, तीनबत्ती पर हुई महाआरती हुई

नवरात्रि के पावन अवसर पर शहर में मां दुर्गा की भक्ति का माहौल छाया हुआ है। विभिन्न स्थानों पर मां दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। पंडालों में नीली रोशनी और आकर्षक सजावट की गई है। मां दुर्गा की प्रतिमाएं शेर पर सवार महिषासुर का वध करती हुई दिखाई दे रही हैं। माता रानी के साथ गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी और कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। रविवार को शाम होते ही दुर्गा प्रतिमाएं देखने के लिए पंडालों में भक्तों की कतार लग गई।

तीनबत्ती पर एकता काली कमेटी ने महाआरती का आयोजन किया। बड़ी संख्या में भक्तों ने यहां माता की महाआरती की। छत्रसाल गणपति व्यायाम शाला के राम दल ने यहां अखाड़े का प्रदर्शन किया। इसमें बेटियां भी शामिल थी।