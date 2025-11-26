श्रीराम महाबारात का वैभव देख निहाल हुए श्रद्धालु, दर्शनों को उमड़ा जनसैलाब

बीना. विवाह पंचमी पर मंगलवार को भगवान श्रीराम की भव्य महाबारात शहर से निकाली गई। महाबारात की भव्यता देख श्रद्धालु भाव विभोर थे। भगवान की महाबारात में शामिल होने और दर्शनों के लिए लोगों का जनसैलाब उमड़ा था। करीब एक लाख श्रद्धालु बारात में शामिल हुए। सडक़ और मकान के छतों पर कहीं खड़े होने के लिए भी जगह नहीं थी। पूरा शहर भगवान श्रीराम के जयकारे गूंजते रहे।

पिछले कई दिनों से रहीं वैवाहिक रस्मों के बाद मंगलवार को खिरिया वार्ड स्थित श्रीरामनाम सिद्ध पीठ पर सुबह भगवान का विशेष पूजन और श्रृंगार कर 175 व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके बाद दोपहर में महाबारात शुरू हुई, जो सर्वोदय चौराहा, कॉलेज तिराहा, गांधी तिराहा, महावीर चौक, कच्चा रोड होते हुए श्रीरामनाम सिद्ध पीठ पर संपन्न हुई। एक किमी लंबी भव्य महाबारात में करीब एक लाख श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें सबसे धर्म ध्वजा थी और उसके पीछे ढोल थे, जो बारात आने का आगाज कर रहे थे। इसके पीछे ध्वज और घोड़ों पर सवार युवक सूर्य चिंह, लेकर चल रहे थे। पालकी में भगवान की चरण पादुका विराजित की गई थीं और पीछे रथ पर श्रीरामनाम महाराज विराजमान थे। श्रद्धालुओं ने भगवान की आरती उतारी और श्रीरामनाम महाराज का भी पूजन कर आशीर्वाद लिया। भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्धालु सुबह से ही आतुर थे और कई घंटों तक इंतजार भी किया। पुलिस, प्रशासन सुरक्षा में मुस्तैद रहा, जिससे शांतिपूर्ण तरीके से बारात संपन्न हुई। नरसिंह मंदिर स्थित परिणय वाटिका में आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। जगह-जगह लोगों ने खीर, हलुवा, खिचड़ी, फल, पानी सहित अन्य सामग्री वितरित स्वागत किया। चौराहे पर जेसीबी पर खड़े होकर पुष्प वर्षा की गई।