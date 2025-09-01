बिजली कर्मचारी और उपभोक्ता में विवाद, दोनों पक्षों ने दर्ज कराई शिकायत

गोपालगंज क्षेत्र में बिजली कर्मचारी और उपभोक्ता के बीच विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने गोपालगंज थाना पहुंचकर एक दूसरे की शिकायत की। गोपालगंज निवासी विनोद रजक ने पुलिस को बताया कि वह एक पैर से दिव्यांग होने के बाद भी ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। घर में स्थाई बिजली कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। तो बिजली कंपनी के कर्मचारी हेमंत अहिरवार और एक महिला कर्मचारी ने उनसे 10 हजार रुपए रिश्वत मांगी। शनिवार सुबह जब वह अपनी बेटी के साथ बिजली कंपनी के कार्यालय पहुंचे, तो कर्मचारियों ने उनसे और उनकी बेटी से अभद्रता की। वहीं बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत की और विनोद व उनकी बेटी पर कार्यालय में आकर कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। स्थाई कनेक्शन को लेकर बिजली कर्मचारियों ने सफाई दी है कि विनोद ने घर में दूसरा स्थाई घरेलू कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ नगर निगम की संपत्ति रसीद तो है, लेकिन उसमें भवन का रजिस्टर्ड बंटवारा नामा नहीं है। दस्तावेज अधूरे होने के कारण स्थाई कनेक्शन नहीं किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतें लेकर जांच शुरू कर दी है।